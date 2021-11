DUO MININO GARAY / MANU GUERRERO Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier, 9 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 20h45 à 22h

gratuit

Premier concert du cycle de 3 concerts « De Argentina a Suiza », initié par un résident de la Fondation suisse et soutenu par les Projets Etudiants du Pavillon Suisse (PEPs).

Quand on pense à l’Amérique du Sud, on imagine des grands espaces, des sommets vertigineux et une population multiculturelle. Le duo formé par le pianiste Manu Guerrero et le percussionniste Minino Garay, nous emmène sur ces hauts plateaux andins afin de mieux apprécier les richesses de cette culture.

Le premier est d’origine péruvienne et le second argentin, mais c’est à Paris qu’ils ont chacun développé leurs carrières et leurs musiques ces dernières années. Il n’en fallait pas moins à ces deux jazzmen pour se rencontrer et avoir envie de jouer ensemble.

De Atahualpa Yupanqui à Chabuca Granda, en passant par Mercedes Sosa, les deux

“compadres” interprètent de façon très personnelle les trésors du songbook Sud-Américain et il va sans dire que l’improvisation sera au rendez-vous.

La poésie des Andes et les rythmes explosifs se mélangent à travers les percussions de Minino et le piano de Manu, pour notre plus grand plaisir !

MANU GUERRERO, piano

D’origine péruvienne et né en France, Manu Guerrero a été immergé toute sa vie dans des cultures différentes. À six ans, il commence l’étude du piano classique puis découvre à l’adolescence le jazz qu’il ne cessera de jouer et écouter. D’abord autodidacte, puis se perfectionnant auprès de jazzmen expérimentés, Manu crée peu à peu son propre style, son propre son. En 1999, le jeune Toulonnais part en tournée avec Carole Fredericks. Commence alors une carrière de sideman auprès des plus grandes stars de la chanson française (Céline Dion, Michel Sardou, J.J. Goldman, M. Pokora…). Parallèlement, il reste actif dans le milieu du jazz et y fait des rencontres importantes qui le motiveront enfin à présenter ses compositions. La musique de Manu Guerrero est un voyage autour du monde qui ferait escale sur le continent Américain. Comme si l’altiplano et la 52e rue n’étaient plus qu’à quelques mètres. Un jazz rythmé et raffiné. Des improvisations explosives mais poétiques. Un pianiste que l’on n’oublie pas.

MININO GARAY, percussion

Minino Garay, né à Córdoba, est un percussionniste originaire d’Argentine résidant à Paris depuis les années 1990. Il est devenu petit à petit l’un des percussionnistes les plus demandés dans les milieux du jazz, de la world music et de la variété française. Il a créé « Frapadingos », un groupe de percussions dans lequel il joue le rôle d’un DJ de cultures, mêlant les percussions de différents pays du monde. Minino Garay est le premier percussionniste qui fit connaitre le cajón péruvien en France. Il a enregistré plus de 250 albums en collaboration avec de multiples artistes. Tous ses projets se caractérisent par une grande originalité et un rapprochement des cultures. En 2017, il a créé avec son épouse Alex Pandev le premier festival franco-argentin, « DiVino Festival », dans la ville de San Rafael (Mendoza, Argentine).

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier 7k Boulevard Jourdan Paris 75014

