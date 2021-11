Phalsbourg Salle des fêtes , Phalsbourg Moselle, Phalsbourg Duo Milo & Les Baladins du Folk Salle des fêtes | Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Salle des fêtes | Phalsbourg, le samedi 4 décembre à 20:30

Bal Folk et concert de harpe à l’occasion du Téléthon 2021, animé par les groupes **Duo Milo** et **Les baladins du Folk**. Un concert de harpe se ra proposé entre les 2 groupes. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM, avec la posibilité d’effectuer des dons. Un pass sanitaire sera exigé à l’entrée.

Entrée : 5,00 €

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T23:59:00

