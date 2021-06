« Duo Mierlitsa » + TTO Mystic Bird – MBF La Voie Maltée, 9 juin 2021-9 juin 2021, Marseille.

« Duo Mierlitsa » + TTO Mystic Bird – MBF

La Voie Maltée, le mercredi 9 juin à 17:00

CONCERT + TAP TAKEOVER Oui, vous avez bien lu : CONCERT !!! Plus de huit mois qu’on attend ça, et on a décidé de baptiser cette réouverture comme il se doit ! Pour l’occasion, on a demandé à nos extraordinaires copains du duo « Mierlitsa » de sortir le violon et la balalaïka, et de transformer le bar en film de Kusturica, façon « Chat noir chat blanc » !!! Entre musique traditionnelle Russe, Roumaine, Klezmer, le groupe nous entrainera dans tous les paysages d’Europe de l’Est… Pour savourer le spectacle, et puisqu’on est dans le cadre du MARSEILLE BEER FESTIVAL, c’est la mystérieuse micro-brasserie « Mystic Bird » qui s’installera derrière nos fûts, pour décliner leurs bières aussi inventives qu’originales : de la Sour aux fruits exotiques, de la milkshake IPA… Si vous avez souffert de ne plus pouvoir assister à des concerts, prouvez votre attachement à la culture et aux petites structures, les goupils vous attendent de patte ferme !!!

Entrée libre

♫♫♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T17:00:00 2021-06-09T19:00:00