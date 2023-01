DUO LUZI NASCIMENTO Thouars, 28 janvier 2023, Thouars Maison du Thouarsais Thouars.

DUO LUZI NASCIMENTO

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo Thouars Deux-Sèvres Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

2023-01-28 – 2023-01-28

EUR Elle est auteur, il est compositeur. Elle est chanteuse et mandoliniste, il joue de la guitare à 7 cordes. Elle est française, il est brésilien. Ce duo fait son chemin depuis 2006, en France comme à l’étranger. Après deux disques en duo, Claire Luzi et Cristiano Nascimento signent les compostions et chansons du premier album de Zé Boiadé, Zé qué casa, sorti en mai 2016 et salué par la presse française et étrangère. Ils sont également directeurs artistique de l’association La Roda, principal représentant des musiques populaires brésiliennes en France et en Europe. Au travers de leur musique, ils nous offrent le témoignage d’une créativité d’inspiration multiple, enrichie par une complicité artistique sensible et surprenante. Cette dualité de référence culturelle fait ressortir l’expression d’une mixité qui leur est propre et qui va du répertoire populaire Corse au «merengue» du Venezuela.

En clôture de la semaine d’échange musical et éducative franco-brésilienne en Thouarsais, le conservatoire Tyndo vous propose de savourer un concert du duo Luzi Nascimento, composé de Claire Luzi et Cristiano Nascimento.

+33 5 49 66 17 65 Conservatoire de Musiques et de Danses Tyndo

Cristiano Nascimento

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Maison du Thouarsais