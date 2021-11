Duo Luzi Nascimento Espace Frédéric Mistral, 13 novembre 2021, Peyrolles-en-Provence.

Duo Luzi Nascimento

Espace Frédéric Mistral, le samedi 13 novembre à 20:30

Elle est auteur, il est compositeur, Elle est chanteuse et mandoliniste, il joue de la guitare à 7 cordes Elle est française, il est brésilien. Et tous deux sont passionnés de musiques populaires brésiliennes. Ce duo fait son chemin depuis 2006, en France comme à l’étranger (Brésil, Angleterre, Italie, …). Après deux disques en duo (Jardim en 2007, Choro Vagamundo en 2012), Claire Luzi et Cristiano Nascimento signent les compostions et chansons du premier album de Zé Boiadé, Zé qué casa (La Roda/Rue Stendhal), sorti en Mai 2016 et salué par la presse française et étrangère. Infos pratiques Espace Frédéric Mistral Rue Aimé Bernard Réservations: 04 42 57 89 82 [https://parlesvillagesopn.com/contact/](https://parlesvillagesopn.com/contact/)

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Espace Frédéric Mistral Rue Aimé Bernard 13860 Peyrolles en Provence Peyrolles-en-Provence Le Camp Chinois Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:30:00