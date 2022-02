DUO LUCA PAGANO & JEAN FERRARINI, OPENING OF THE NEW ALBUM « FAI BEI SOGNI AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

DUO LUCA PAGANO & JEAN FERRARINI, OPENING OF THE NEW ALBUM « FAI BEI SOGNI AMR / Sud des Alpes, 19 mars 2022, Genève. DUO LUCA PAGANO & JEAN FERRARINI, OPENING OF THE NEW ALBUM « FAI BEI SOGNI

AMR / Sud des Alpes, le samedi 19 mars à 20:30

La formule piano et guitare permet à ce duo une grande complicité et un travail sur les dynamiques particulières. Ici les thèmes sont interprétés selon l’opportunité du moment par l’un ou l’autre. Ils apparaissent, selon les circonstances, au début, au milieu ou à la fin d’une improvisation qui est au cœur de cette collaboration. Réunis autour des compositions personnelles, ce duo qui existe depuis 2016 et propose aussi, dans son répertoire, des pièces d’artistes comme John Abercrombie ou Lee Konitz. Luca Pagano, guitare Jean Ferrarini, piano

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

DUO LUCA PAGANO & JEAN FERRARINI, OPENING OF THE NEW ALBUM « FAI BEI SOGNI AMR / Sud des Alpes 2022-03-19 was last modified: by DUO LUCA PAGANO & JEAN FERRARINI, OPENING OF THE NEW ALBUM « FAI BEI SOGNI AMR / Sud des Alpes AMR / Sud des Alpes 19 mars 2022 AMR / Sud des Alpes Genève genève

Genève