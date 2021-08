Paris Musée de l'Armée Paris Duo Les Sauvages Musée de l’Armée Paris Catégorie d’évènement: Paris

Antonin Le Faure, alto Vincent Gailly, accordéon 10h30 : Film de présentation d’Edith Canat de Chizy, en présence de la compositrice (auditorium Austerlitz) 12h15 : Concert (grand salon) **Programme :** Janulytè, _Aria_, version pour alto et accordéon Rameau, _Pièces de clavecin en concert, L’entretien des Muses_ Jacquet de la Guerre, _Sonate en trio n°4 en sol mineur_ Rameau, _Pièces de clavecin en concert,_ _La Livri_ Canat de Chizy, _Lament_ pour alto seul Rameau, _Pièces de clavecin en concert, La Rameau_ Touchard, _Nouvelle œuvre_ Rameau, _Pièces de clavecin en concert, Les Sauvages_ (transcription de l’orchestration de 1735 pour _Les Indes Galantes_) Beethoven, _La victoire de Wellington_, op. 91 (extrait) Modalités : sur réservation, dans la limite des places disponibles (billet à récupérer le jour-même au point d’information « Concerts ») Lieu : auditorium Austerlitz et grand salon Durée : 1h Horaire : dimanche 19 septembre à 10h30

Sur réservation dans la limite des places disponibles (retrait des billets le jour-même au point d’information « Concerts »).

