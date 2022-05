Duo Le Rol & Kuchinski Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

DISTRIBUTION LE ROL Anne-Sophie · violon KUCHINSKI Stanislas · contrebasse Ces deux magnifiques musiciens aux parcours exemplaires, membres de l’orchestre de Paris, se réunissent sur scène pour notre plus grand bonheur afin de présenter des oeuvres du répertoire classique: Vivaldi, Grieg, Massenet, Bernstein, Piazzola, Kusturica…une belle soirée en perspective ! Ouverture des portes 30 minutes avant le concert. Duo de musique classique Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

