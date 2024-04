Duo Lazuli Eglise Saint Gilles Pornic, jeudi 8 août 2024.

Duo Lazuli Eglise Saint Gilles Pornic Loire-Atlantique

Duo atypique et magique né de la rencontre de deux univers l’un plutôt jazzy et tourné vers les musiques improvisées, l’autre distillant épices, couleurs et senteurs du Brésil…

Duo Lazuli Un voyage musical enchanteur:

Flûte et harpe celtique se rencontrent pour un concert vibrant et coloré.

Le Duo Lazuli, composé d’Yves Brisson à la flûte et d’Émilie Chevillard à la harpe celtique, vous invite à un voyage musical unique.

Leur répertoire explore des horizons variés, de la musique classique aux mélodies du monde, en passant par des compositions originales.

Laissez-vous transporter par la virtuosité des deux musiciens et la beauté des timbres qui se mêlent.Un concert à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de rêve.

Programme Bach,Fauré … et couleurs du monde (musique celtique, choro brésilien…) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 21:00:00

fin : 2024-08-08 21:00:00

Eglise Saint Gilles 2 rue Saint Gilles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire y.brisson@laposte.net

