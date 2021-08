Jaulny Château , Jaulny Jaulny, Meurthe-et-Moselle Duo La-Fa-Mi / Vide-Dressing Château | Jaulny Jaulny Catégories d’évènement: Jaulny

Château | Jaulny, le dimanche 22 août à 15:00

Ce dimanche, en plus de la visite et de la Taverne, dès 15h nous accueillerons un duo d’événements au Château : – vide-dressing toutes tailles (salle de la Poterne) – et un concert d’un duo folk talentueux “La-fa-mi” avec initiation aux danses Entrée libre: au chapeau / pass sanitaire exigé + masque/gel pour danser

Entrée libre au chapeau / pass sanitaire exigé + masque/gel pour danser

Concert & initiation folk au Château médiéval de Jaulny (54) Château | Jaulny 4 rue du Château, 54470 JAULNY Jaulny Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T19:00:00

