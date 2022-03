Duo Kyoku Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Duo Kyoku Le 360 Paris Music Factory, 15 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 15 mars 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Découvrez la musique traditionnelle japonaise à travers le koto et le shakuhachi… Unique en Europe, l’ensemble composé par Mieko Miyazaki et Jean-François Lagrost vous invite à découvrir la diversité et le raffinement de la musique japonaise. Son répertoire, composé de pièces classiques et de mélodies populaires, explore tant la nature que l’âme du Japon grâce à la palette sonore infinie qu’offrent les instruments traditionnels. DISTRIBUTION MIEKO MIYAZAKI koto

koto SUIZAN LAGROST shakuhachi Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018 Contact : https://le360paris.com/evenement/duo-kyoku/ Musique

Date complète :

2022-03-15T20:30:00+01:00_2022-03-15T22:00:00+01:00

M

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 rue Myrha Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris Departement Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Duo Kyoku Le 360 Paris Music Factory 2022-03-15 was last modified: by Duo Kyoku Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 15 mars 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris Paris