Le vendredi 29 septembre 2023

de 20h30 à 22h00

plein tarif : 16 EUR

moins de 15 ans : 8 EUR

tarif réduit : 12 EUR

Musique traditionnelle et moderne japonaise. Un évènement réunissant un duo d’éminentes virtuoses japonaises, spécialistes de l’instrument emblématique du Japon, le Koto (cithare japonaise). Avec un répertoire explorant les chefs-d’œuvre de la musique de chambre, du 17ᵉ siècle a nos jours, nous vous invitons à découvrir toute la richesse de la cithare asiatique. Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/duo-koto https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/duo-koto

