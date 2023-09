Duo Koto – Musique japonaise Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 29 septembre 2023

de 20h30 à 22h00

plein tarif : 16 tarif réduit : 12 tarif enfant : 8



Chefs-d’œuvre de la musique japonaise au Mandapa ! Duo Koto – Musique japonaise

Un évènement réunissant un duo d’éminentes virtuoses japonaises,

Mieko Miyazaki et Fumie Hihara, spécialistes de l’instrument emblématique du Japon, le Koto (cithare

japonaise). Avec un répertoire explorant les chefs-d’œuvre de la musique de

chambre, du 17ᵉ siècle a nos jours, nous vous invitons à découvrir

toute la richesse de la cithare asiatique. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/duo-koto +33145899900 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/duo-koto

