Saignon Saignon Saignon, Vaucluse Duo Köln – Flûte & Harpe – Tournée Luberon Saignon Saignon Catégories d’évènement: Saignon

Vaucluse

Duo Köln – Flûte & Harpe – Tournée Luberon Saignon, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saignon. Duo Köln – Flûte & Harpe – Tournée Luberon 2021-07-25 21:00:00 – 2021-07-25 22:30:00 Eglise Notre Dame de Pitié 12, Rue Saint-Sébastien

Saignon Vaucluse Saignon EUR Des musiciens qui prennent du plaisir à partager un répertoire mixte entre musique classique et musique du monde. Le décloisonnement des styles est l’une de nos valeurs principales car la diversité en musique porte en elle un message de paix. musicame.france@gmail.com +33 6 19 41 58 52 http://musicameconcerts.fr/ Des musiciens qui prennent du plaisir à partager un répertoire mixte entre musique classique et musique du monde. Le décloisonnement des styles est l’une de nos valeurs principales car la diversité en musique porte en elle un message de paix.

Détails Catégories d’évènement: Saignon, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saignon Adresse Eglise Notre Dame de Pitié 12, Rue Saint-Sébastien Ville Saignon lieuville 43.86248#5.4301