Cour Athic, le lundi 21 juin à 19:00

Duo voix et accompagnement au piano, à la guitare, au violon… ————————————————————— ### Simon & Garfunkel, Queen, Ferrer, Dutronc, Brel… Port du masque obligatoire, public assis, jauge à respecter. [sous réserve des conditions météorologiques] Fête de la musique 2021 Cour Athic Rue Athic Obernai Obernai Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T19:00:00 2021-06-21T20:00:00

