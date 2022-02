Duo Juan Jurançon, 11 mars 2022, Jurançon.

Duo Juan avenue du 18 juin 1940 L'Atelier du Neez Jurançon

2022-03-11

Jurançon Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR Molière, revisité… au mot près.

Pourquoi DUO et pas DOM JUAN ?

C’est simple : le parti pris de Philippe Mangenot et Rafaèle Huou est d’interpréter à deux 16 des 17 personnages de ce monument du répertoire classique. Tout en respectant le texte original, les comédiens donnent un sacré coup de jeune à la prose de Molière, en la rendant accessible au plus grand nombre tour en nous donnant une leçon de théâtre.

+33 6 42 65 37 76

Atelier du Neez

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon

