Duo Jo et Meri Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Duo Jo et Meri Ouistreham, 3 juillet 2022, Ouistreham. Duo Jo et Meri

La Grange aux dîmes Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes

2022-07-03 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-03 19:30:00 19:30:00

Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes

Ouistreham

Calvados L’association Vagues de Nacre pour la lutte contre le cancer, vous propose un concert « jazz vocal » du Duo Jo et Meri. L’association Vagues de Nacre pour la lutte contre le cancer, vous propose un concert « jazz vocal » du Duo Jo et Meri. +33 2 31 97 46 82 L’association Vagues de Nacre pour la lutte contre le cancer, vous propose un concert « jazz vocal » du Duo Jo et Meri. Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ouistreham Calvados Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ville Ouistreham lieuville Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Duo Jo et Meri Ouistreham 2022-07-03 was last modified: by Duo Jo et Meri Ouistreham Ouistreham 3 juillet 2022 La Grange aux dîmes Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Ouistreham Calvados