Duo Jeanlo et Les Ecorcés Vifs Salle des fêtes | Custines Custines, samedi 1 juin 2024.

Duo Jeanlo et Les Ecorcés Vifs Bal folk à 21h, précédé par un atelier d’initiation aux danses folk à 20h 1 et 2 juin Salle des fêtes | Custines 7,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T21:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T00:00:00+02:00 – 2024-06-02T01:00:00+02:00

Bal folk avec Duo Jeanlo et Les Ecorcés Vifs à 21h, précédé par un atelier d’initiation aux danses folk à 20h, adapté au public débutant, accessible à tout âge.

Buvette et crêpes et gâteaux sur place

Salle des fêtes | Custines 4 Rue de l’Hôtel de ville, 54670 Custines Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est

initiation danse folk