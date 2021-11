Cassis Divino Bouches-du-Rhône, Cassis Duo Jazz Manouche (Basilic Swing) Divino Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Retrouvons nous en musique pour le Beaujolais nouveau ! Duo festif de Swing Manouche au Divino Voilà le bar à vins qu’il faut pour Cassis : belle clientèle, des connaisseurs de chaque côté du comptoir, de bonnes quilles et de l’animation. Une petite planche et de bons amis pour accompagner, garantie d’une soirée réussie. Reservation Conseillée 04 42 98 83 68 ♫JAZZ MANOUCHE♫ Divino 3, Rue Alexandre Rossat 13260 Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

