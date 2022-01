Duo Jazz Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Ce 31 mars, la bibliothèque Mohammed Arkoun a le plaisir d’inviter la chanteuse de jazz Mélanie Dahan et le pianiste Cédric Hanriot au piano qui se produiront ensemble pour la première fois au Théâtre Mouffetard, notre partenaire. L’union de ces deux talents au parcours musical riche promet d’être un vrai régal. Au programme : du swing, du blues, de la bossa, des chansons, des compositions originales… Ce 31 mars, la bibliothèque Mohammed Arkoun a le plaisir d’inviter la chanteuse de jazz Mélanie Dahan et le pianiste Cédric Hanriot au piano qui se produiront ensemble pour la première fois au Théâtre Mouffetard, notre partenaire. L’union de ces deux talents au parcours musical riche promet d’être un vrai régal. Au programme : du swing, du blues, de la bossa, des chansons, des compositions originales… La chanteuse de jazz Mélanie Dahan a sorti 4 albums dans 4 univers différents. Elle a monté des projets exigeants aux côtés de grands noms de la scène jazz : Giovanni Mirabassi, Baptiste Trotignon, Thomas Enhco, Pierre de Bethmann, Manuel Rocheman, Franck Amsallem, Marc Berthoumieux… Mélanie est une conteuse hors pair qui bénéficie d’une voix rayonnant de clarté, à la fois puissante et sensible, et surtout empreinte d’une incroyable palette de nuances où la tendresse délicate de la mezzo-soprano resplendit. Son dernier album s’intitule « Le Chant des possibles ». Lauréat de plusieurs bourses américaines, le pianiste, clavieriste, organiste et producteur de musique français Cédric Hanriot a travaillé avec quelques-unes des légendes du jazz actuel aux USA : Dianne Reeves, Robert Glasper, Herbie Hancock, Gregory Porter, Esperanza Spalding, John Patitucci… De tournées en tournées, de sideman à leader, avec des projets à dimensions variables, il a pu affûter son style qui incorpore des éléments acoustiques (piano, piano préparé) à des éléments électroniques (sound design, vocoder). Son dernier album s’intitule « Day ». Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette 73 rue Mouffetard Paris 75005 Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/ Peinture

