Duo Jatekok plays Rammstein LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Duo Jatekok plays Rammstein LE BAL BLOMET, 14 décembre 2022, Paris. Le mercredi 14 décembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Prix : 22 EUR

Découvrez les covers du groupe légendaire de métal, Rammstein à 2 pianos ! Découvrez les covers du groupe légendaire de métal, Rammstein à 2 pianos ! Inspirés par des compositeurs tels que Chopin , Debussy, ou encore Prokoviev, vivez une rencontre inédite entre deux mondes. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m) Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m) Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.billetweb.fr/duo-jatekok

DUO JATEKOK PLAYS RAMMSTEIN

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris Departement Paris

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Duo Jatekok plays Rammstein LE BAL BLOMET 2022-12-14 was last modified: by Duo Jatekok plays Rammstein LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 14 décembre 2022 LE BAL BLOMET Paris Paris

Paris Paris