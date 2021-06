Paris Parc Floral de Paris Paris Duo Jatekok & Alex Vizorek Parc Floral de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Festival Classique au Vert ☼ Duo Jatekok et Alex Vizorek ☼ Alex Vizorek revisite Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Le compositeur français n’avait pas imaginé que son bestiaire allait devenir une des œuvres les plus célèbres de notre époque, un incontournable de la musique au même titre que le Pierre et le loup de Prokofiev… L’humoriste et comédien belge a donc réécrit le texte de cette « grande fantaisie zoologique » : il en est le récitant, aux côtés du Duo Jatekok. ‣ Samedi 3 juillet à 16h – Gratuit ‣ Programme complet sur le site internet www.festivalsduparcfloral.paris Concerts -> Classique Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

Contact :Traffix Music 0148513081 contact@traffixmusic.com https://festivalsduparcfloral.paris/ https://www.facebook.com/Classiqueauvert https://twitter.com/ClassiqueauVert?s=20 Concerts -> Classique Paris nature;Musique;Plein air

Crédit photo : Edouard Brane | Illustrations & Graphisme : Béatrice Bloomfield / floatingstudio.net

