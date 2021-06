Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Duo Intui’Son : chants intuitifs Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Duo Intui’Son : chants intuitifs Vassieux-en-Vercors, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vassieux-en-Vercors. Duo Intui’Son : chants intuitifs 2021-07-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-10

Vassieux-en-Vercors Drôme Duo Intui’Son : chant intuitif (Ludivine) et bols tibétains (Marjorie). Tout public bienvenu.

Chapelle de la Mûre à Vassieux-en-Vercors.

Avec Yoga Mandir marjorie.massot@gmail.com +33 6 25 36 55 60 http://www.yoga-mandir-vercors.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Étiquettes évènement : Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Ville Vassieux-en-Vercors lieuville 44.91318#5.37936