Parution en librairie du magnifique livre disque LIBERTAD/Astor Piazzolla Marielle GARS, Pianiste Sébastien AUTHEMAYOU, Bandonéoniste [https://youtu.be/sljsX8TOtgs](https://youtu.be/sljsX8TOtgs)

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

Roll'Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille

2021-07-10T19:30:00 2021-07-10T21:30:00

