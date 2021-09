Marseille Tout vin à point Bouches-du-Rhône, Marseille Duo impressionniste Tout vin à point Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo impressionniste Tout vin à point, 18 septembre 2021, Marseille. Duo impressionniste

Tout vin à point, le samedi 18 septembre à 19:00

L’une est harpiste, l’autre est bassiste, Katell Boisneau et Matthieu Tomi, composent ensemble et forment le Duo Impressionniste. [https://www.facebook.com/DuoImpressionniste](https://www.facebook.com/DuoImpressionniste) ♫♫♫ Tout vin à point 24 Rue de l’Évêché, 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Tout vin à point Adresse 24 Rue de l'Évêché, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Tout vin à point Marseille