Récital harpe et basse par Katell et Mathieu Tomi. Katell Boisneau et Matthieu Tomi jouent et composent ensemble. Ils forment le Duo Impressionniste en 2017. L’une est harpiste et artiste de cirque, l’autre est bassiste et compositeur. Harpe et basse fusionnent en un langage d’une grande clarté qui leur permet de dialoguer en toute liberté dans une tension envoûtant. Lieu: Au club du Vieux Port (1er étage) 3 Places aux huiles, 13001 Marseille Parking à proximité Prix: 15€ Réservation au 06.14.31.59.55 Possibilité de covoiturage 5€

