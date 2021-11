Duo Impressionniste Brasserie Communale, 28 novembre 2021, Marseille.

Duo Impressionniste

Brasserie Communale, le dimanche 28 novembre à 19:30

Le Duo Impressionniste donnera un concert à la Brasserie Communale le dimanche 28 novembre à 19h30. ——————- L’une est harpiste et artiste de cirque, l’autre est bassiste et compositeur. Il ne sert pas à grand chose d’expliquer leur musique, tant elle semble venir d’ailleurs, de pays qui n’existent pas. Les notes courent sur tous nos sens pour leur rappeler leurs fonctions fantastique, nostalgique et érotique. Harpe et basse fusionnent en un langage d’une grande clarté qui leur permet de dialoguer en toute liberté dans une tension envoûtante. Compositeurs et interprètes : Katell Boisneau et Matthieu Tomi Katell Boisneau : harpe celtique Matthieu Tomi : basse 6 cordes / voix ——————- [http://compagnie-svapore.squarespace.com/concerts](http://compagnie-svapore.squarespace.com/concerts) [https://www.youtube.com/watch?v=K48aE2mk8pc](https://www.youtube.com/watch?v=K48aE2mk8pc)

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T19:30:00 2021-11-28T21:30:00