Duo HEY JEE à la terrasse d’Olivier La Bastidonne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, La Bastidonne. Duo HEY JEE à la terrasse d’Olivier 2021-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-09 00:00:00 00:00:00 Restaurant La Terrasse d’Olivier 3 rue des ferrages

La Bastidonne Vaucluse La Bastidonne Le duo HEYJEE se produit le 9 juillet 2021 à la Terrasse d’Olivier.

Venez découvrir leur univers et profiter l’instant d’une soirée de la cuisine de saison d’Olivier Brissy dans un cadre paisible en plein coeur du joli village de la Bastidonne. +33 4 90 09 97 70 https://www.laterrasse-dolivier.com/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

