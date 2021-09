Maubeuge Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge, Nord Duo harpe et saxophone Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Salle Sthrau Maubeuge, le samedi 18 septembre à 19:00

Duo de choc rare et original pour un programme inédit de saveurs musicales ! Nicolas Prost, saxophoniste et Béatrice Guillermin, harpiste, proposent un voyage à travers les siècles, du baroque Rameau au minimaliste hypnotique Yoshimatsu, en passant par les films de Rota et la danse de Piazzolla. Virtuosité et poésie se croisent dans un somptueux mélange de lyrisme et d’énergie. Des arpèges lumineux de la harpe aux accents swinguant du saxophone, le binome Nicolas Prost et Béatrice Guillermin exprime par la musique la dualité féminin-masculin. Concert organisé dans le cadre du 27e Festival international Harpe en Avesnois. Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge Nord

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:00:00

