Duo Guichen Riou + O’Tridal Place du Foirail Dol-de-Bretagne, samedi 23 mars 2024.

FRED GUICHEN & JEAN-PIERRE RIOU, avec leurs groupes respectifs Ar Re Yaouank et Red Cardell, se rencontrent au début des années 1990 dans l’effervescence musicale bretonne de l’époque. Les musiciens de traditionnel et de rock ou l’inverse se croisent régulièrement sur les scènes de Bretagne ou d’ailleurs. Cette amitié au long cours se traduit aujourd’hui par le désir de Fred et Jean Pierre de créer un projet de Duo, de donner à voir et écouter une autre interprétation du répertoire de l’accordéoniste à travers la sensibilité du guitariste, mieux affirmer ce lien instrumental organique entre compositions et traditionnels écossais, irlandais et bretons avec le rock, la pop, le blues.

Trio inventif et inclassable, O’TRIDAL s’est fait, en moins de trois années d’existence, un joli renom dans le paysage musical armoricain. Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes. Le set de percussions unique de Kentin Juillard, les guitares inspirées de Thibault Niobé, les flûtes et cornemuses de Yeltaz Guenneau se nourrissent avec bonheur de leur héritage folk-rock, de leurs riches expériences bagadistiques et de leurs multiples collaborations. Autant de visas pour un passeport vers un ailleurs retournant invariablement aux sources d’une musique d’ici et d’aujourd’hui, hors des modes et des normes sclérosantes, parce que bien vivante.

