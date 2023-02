DUO GIL – DIBELLO DE TANGO TANGO ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 15 avril 2023, SAVIGNY LE TEMPLE.

DUO GIL – DIBELLO DE TANGO TANGO ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:30 (2023-04-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

DUO Di Bello de TANGODeux générations de tango recréant les grands classiques de « l’âge d’or » et Astor Piazzolla. Le maestro bandonéoniste Orlando Di Bello et le guitariste Mariano Gil abordent un répertoire d’œuvres d’Astor Piazzolla et de grands classiques du Tango. Dans une esthétique qui va du traditionnel au moderne, et avec certaines touches personnelles sur les arrangements, ils incluent dans leur répertoire les grandes œuvres d’Astor et des classiques du genre tels que « La Cumparsita » et « El Choclo ». Les rythmes folkloriques argentins sont également présents grâce aux zambas telles que « Alfonsina y el Mar » et la présence du ronroco, un instrument andin proche du charango.

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

