Duo GASPART-BITICA, piano à quatre mains Église Saint-Merry Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms, Claude Debussy, Maurice Ravel et Camille Saint-Saëns

LE DUO GASPART-BITICA

Bogdan Bitica est né en Roumanie.

Il poursuit ses études musicales en France au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, de la Courneuve et de Rueil-Malmaison où il suit les enseignements de Yasmina Kulaglich, Denis Pascal et Hortense Cartier-Bresson. Il se perfectionne auprès de Rena Cherechevskaia, d’Henri Barda et de Jean-Claude Pennetier.

Titulaire du Diplôme d’État, il enseigne au Conservatoire de Fontenay-sous-Bois.

Sabrina Gaspart effectue ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional de la Courneuve et au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Issy-les-Moulineaux dans les classes de Christiane Valmont et d’Hélène Berger. Elle se perfectionne auprès de Nicolas Mallarte, Cécile Deneau, Denis Pascal et Jean-Claude Pennetier.

Elle est actuellement Titulaire d’un Diplôme d’État et occupe le poste de Professeur d’Enseignement Artistique au Conservatoire à Rayonnement Communal d’Ozoir-la-Ferrière. Elle dirige l’école « Parlons Musique » à la maison du citoyen de Fontenay-sous-Bois.

En couple à la ville comme sur scène, ils fondent en 2010 l’Ensemble Musica’Vestys et se produisent régulièrement en concert, séparément ou ensemble à quatre mains.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : concerts@saintmerry.org

Sabrina Gaspart et Bogdan Bitica