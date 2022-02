Duo Gallica + DRY Salle des fêtes | Gerstheim Gerstheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Salle des fêtes | Gerstheim, le samedi 12 mars à 20:00

**Bal Folk de l’école** avec les groupes: **DUO GALLICA** Deux colosses du Morvan qui taillent leur musique à façon. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan. Quentin Millet: cornemuses Sébastien Lagrange: accordéon chromatique [[https://m.facebook.com/GALLICAMORVAN/](https://m.facebook.com/GALLICAMORVAN/)](https://m.facebook.com/GALLICAMORVAN/) **DRY** DRY, un groupe résolument tourné vers le répertoire des musiques trad, avec le pouvoir de faire décoller les pieds du sol ! DRY, 4 instruments fougueux qui traitent le trad à sa racine, avec le roll nécessaire pour en extraire une cadence explosive. Un bal qui ne vous laissera pas indemne ! Vous aurez été prévenus ! Baptiste Schoenfelder : banjo Nina Lachia : violon Yann Marquer : accordéon chromatique Denis Schoenfelder: chabrette [[https://www.dry-yodtu.com/](https://www.dry-yodtu.com/)](https://www.dry-yodtu.com/) Organisé par l’école élémentaire avec le soutien de l’APEG pour le financement de la classe de découverte des CM2 de Mme Schoenfelder. Pass vaccinal et mesures sanitaires en vigueur. Buvette et petite restauration (knacks, crêpes, gâteaux). Initiation aux danses: 20h, début du bal: 21h

Entrée: 10,00 € / 8,00 € (étudiants et – 18ans) / Gratuit moins de 12 ans

Bal Folk Salle des fêtes | Gerstheim 17 Rue du Général de Gaulle, 67150 Gerstheim Gerstheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T23:55:00

