Duo Gaillet Gratteron + Duo Balivernes La Grange Théâtre | Lachaussée Lachaussée, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Pour le printemps qui arrive, la Grange Théâtre, engagée pour porter un projet culturel en milieu rural, propose un bal folk avec 2 duos :

>> Duo Gaillet Gratteron

«Gaillet gratteron (n.m., du latin Galium aparine) : mauvaise herbe indésirable. Survit aux arrachages répétés en se ressemant inlassablement.»

Méthode de survie également utilisée par les musiques traditionnelles, encore écoutées et jouées aujourd’hui, malgré les tentatives répétées de déracinement de leur terroir.

A l’instar du gaillet gratteron, la musique d’Aurélie et de Rémi, ancrée dans les traditions du Massif central et de ses régions voisines, vous collera à la peau !

>> Duo Balivernes

Pendant plus de 20 ans, le Duo Balivernes a assuré la musique pour des ateliers de danses et animé des bals et stages de danses. Danseurs eux-mêmes, Marie au violon et Nicolas à l’accordéon sont attentifs à partager le plaisir de la danse. Le duo propose un répertoire varié, allant de la Bretagne à la Gascogne, de l’Auvergne à la Suède, en passant par les grands classiques des bals folk, valses, scottishs, polkas, mazurkas, cercles circassiens, …

La Grange Théâtre | Lachaussée 6 Rue de Riauvaux, 55210 Lachaussée

