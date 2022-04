DUO FORTECELLO, 27 juillet 2022, .

DUO FORTECELLO

2022-07-27 – 2022-07-27

La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe Argenty ont souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités respectives dans des programmes qui vous feront voyager de pays en pays, et surtout en Pologne, en Espagne et en France, mais aussi qui vous permettront de découvrir les formes musicales en toute simplicité… Leurs concerts, époustouflants de diversité et de virtuosité sont interprétés par deux musiciens dont les parcours à travers les plus prestigieuses institutions européennes leur ont apporté une vision de la musique à la fois universelle et cosmopolite.

Depuis 2014, le Duo Fortecello, invité des prestigieux festivals tel que Festival de Música de Sant Pere de Rodes (ES), Alba Music Festival (IT), Euro Chamber Music Festival (PL) ou Art Duo Festival (CZ), a réalisé de nombreuses tournées européennes, et a ainsi conquis les publics d’Espagne, Italie, République Tchèque, Hongrie, Norvège, Autriche, Pologne et Allemagne. Le Duo Fortecello réalisera sa première tournée en Chine et aux États Unis en 2019.

En juin 2019, ils ont été invité en soliste par l’orchestre espagnol Atlantida Symphony pour interpréter la Suite Concertante pour violoncelle, piano et orchestre de Théodore Dubois. Leur premier disque “Tour du Monde en Violoncelle et Piano opus 1” est paru en juillet 2015 et le second, “Soul of Nations”, qui a été présenté sur France Musique deux fois, en juin 2018 sous le label de KNS Classical.

Duo violoncelle et piano.

