Duo Felicidad par Tiphaine Lacrampe et Franck Sallé Centre aquatique des Corbolottes, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Duo Felicidad par Tiphaine Lacrampe et Franck Sallé

Centre aquatique des Corbolottes, le jeudi 29 juillet à 18:30

Une musicienne et un musicien pour un duo de félicité musicale qui explore un répertoire autour de la bossa nova, la musique latino et pop jazzy. Tiphaine, à la flûte et au trombone, et Franck, au chant et à la guitare, viennent réchauffer nos coeurs et nos âmes…

Gratuit – Tout public – Réservation conseillée

Deux musiciens qui explorent les musiques du monde Centre aquatique des Corbolottes 10 rue Charles de Gaulle 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

2021-07-29T18:30:00 2021-07-29T20:30:00

