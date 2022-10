Duo Farah Sinhá & Sébastien Germain Marseille 2e Arrondissement, 22 octobre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Duo Farah Sinhá & Sébastien Germain

17 Rue Des Muettes Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhne Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

2022-10-22 19:30:00 – 2022-10-22

Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

EUR 15 15 Formé en 2020, ce duo navigue sur les ondes de la radio mondiale et interprète, à sa manière énergique et sensible, une sélection de standards et de compositions originales, chacune de ces mélodies devenant le point de départ d’un dialogue improvisé imprévisible et aventureux entre la voix de Farah Sinhá et le piano de Sébastien Germain.

Retrouvez Farah Sinhá & Sébastien Germain au Roll’Studio le 22 octobre.

http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert

Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-14 par