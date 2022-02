Duo ERICK MANANA / JENNY FUHR à Berne (Suisse) ZINGGHAUS Köniz Catégories d’évènement: Köniz

ZINGGHAUS, le dimanche 27 mars à 17:00

Avec : **ERICK MANANA** Auteur – Compositeur – Interprète Malagache. . Prix Découverte RFI (1994) . Grand Prix International du Disque – Académie Charles Cros (Paris-1997), pour son Album-Solo Live «_Vakoka_» **JENNY FUHR** Jenny Fuhr, docteure en ethno-musicologie, récipiendaire à deux reprises du premier prix national « Jugend Musiziert » (Allemagne, 2001). – * Un diner concert annoncé sur l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** – Le Ba Gasy d’Erick Manana et le violon de Jenny Fuhr ZINGGHAUS , Schwarzenburgstrasse 287, 3098-Konïz Köniz Liebefeld Région administrative de Berne-Mittelland

