Duo ERICK MANANA / JENNY FUHR à Berne (Suisse) ZINGGHAUS Köniz Catégories d’évènement: Köniz

Région administrative de Berne-Mittelland

Duo ERICK MANANA / JENNY FUHR à Berne (Suisse) ZINGGHAUS, 26 mars 2022, Köniz. Duo ERICK MANANA / JENNY FUHR à Berne (Suisse)

ZINGGHAUS, le samedi 26 mars à 20:30

– * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

Paf/ 25 CHF

Le Ba Gasy d’Erick Manana et le violon de Jenny Fuhr ZINGGHAUS , Schwarzenburgstrasse 287, 3098-Konïz Köniz Liebefeld Région administrative de Berne-Mittelland

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Köniz, Région administrative de Berne-Mittelland Autres Lieu ZINGGHAUS Adresse , Schwarzenburgstrasse 287, 3098-Konïz Ville Köniz lieuville ZINGGHAUS Köniz Departement Région administrative de Berne-Mittelland

ZINGGHAUS Köniz Région administrative de Berne-Mittelland https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/koniz/

Duo ERICK MANANA / JENNY FUHR à Berne (Suisse) ZINGGHAUS 2022-03-26 was last modified: by Duo ERICK MANANA / JENNY FUHR à Berne (Suisse) ZINGGHAUS ZINGGHAUS 26 mars 2022 Köniz ZINGGHAUS Köniz

Köniz Région administrative de Berne-Mittelland