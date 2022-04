Duo du Brésil Eglise de Sauveterre, 1 mai 2022, Sauveterre.

Duo du Brésil

Eglise de Sauveterre, le dimanche 1 mai à 18:00

Un « duo du Brésil » – avec João Elias Soares, jeune pianiste distingué par de nombreux concours internationaux et que l’immense et regretté pianiste Nelson Freire décrivait ainsi « João Elias Soares é um dos pianistas mais talentosos da nova geração brasileira » et Luan Góes, chanteur contreténor formé à Paris puis à la Haute Ecole de Musique de Genève qui s’est déjà produit dans notre région cet hiver au château Montus et en l’église de Sauveterre. Le programme chant et piano élaboré par ces grands et jeunes musiciens constitue un itinéraire à travers les mélodies célèbres de Duparc, Schubert, Liszt, Mahler. Ce récital permettra de présenter et de soutenir l’Ensemble vocal et instrumental « Les Furiosi Galantes ». Cet Ensemble, dirigé par Luan Goes, est constitué des meilleurs jeunes artistes, de toutes les nationalités, issus de la Haute Ecole de Musique de Genève. Son projet est de donner à entendre pour la première fois des partitions de musique baroque découvertes dans les bibliothèques italiennes. Ces découvertes vous seront révélées au début de l’été prochain. L’enregistrement d’un CD sera réalisé à Sauveterre. Une prévente du CD sera possible le soir des concerts. Ce concert sera donné la veille, samedi 30 avril à 18h en l’église de Plaisance du Gers.

18€

Récital voix et piano autour de mélodies célèbres

