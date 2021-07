Saint-Jean-de-la-Ruelle Centre aquatique,45140,Saint Jean de la Ruelle Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Duo d’eau par la compagnie Aquacoustique Centre aquatique,45140,Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Centre aquatique, 45140, Saint Jean de la Ruelle, le mercredi 25 août à 20:30

Qui n’a pas rêvé de jouer dans l’eau de la musique avec des percussions, un saxophone, ou tout instrument sorti de la tête de « Léonard ». La compagnie Aquacoustique l’a fait et présente aux quatre coins de la terre son spectacle « Concert’Eau en Do Nageur ». Deux musiciens chercheurs-compositeurs, de la bonne musique, du rythme, du son quoi ! Très original, à ne pas rater.

Gratuit – Tout public – Réservation conseillée

Un concert aquatique ! Centre aquatique,45140,Saint Jean de la Ruelle 10 rue charles de gaulle, 45140, Saint jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T20:30:00 2021-08-25T22:30:00

