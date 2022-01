Duo de Violoncelles – Sérénades en Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Duo de Violoncelles – Sérénades en Baronnies Buis-les-Baronnies, 15 juillet 2022, Buis-les-Baronnies. Duo de Violoncelles – Sérénades en Baronnies ZA Lapalun Théâtre de verdure Lapalun Buis-les-Baronnies

2022-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-15 ZA Lapalun Théâtre de verdure Lapalun

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 15 15 Xavier Gagnepain & Raphaël Chrétien ZA Lapalun Théâtre de verdure Lapalun Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse ZA Lapalun Théâtre de verdure Lapalun Ville Buis-les-Baronnies lieuville ZA Lapalun Théâtre de verdure Lapalun Buis-les-Baronnies