Duo de mon Chapeau & Lola Sandoval, 12 juillet 2022, .

Duo de mon Chapeau & Lola Sandoval



2022-07-12 – 2022-07-12

Tango ! Milonga avec orchestre en présence d’une danseuse argentine.

La Guinguette l’Escale du Léguer et Sabor Hispano Americano reçoivent le Duo de mon Chapeau, accompagné de Lola Sandoval, danseuse Argentine.

Issu du Collectif « la Roulotte Tango », le Duo de mon Chapeau, Gaspar Pocai au bandonéon, chant et guitare et Julien Blondel au piano cherchent avant tout à vous faire danser. Dans la rue, dans les bars et les milongas, ces deux compères se sont forgé un répertoire varié et séduisant qui n’a d’égal que leur complicité.

Leur connaissance approfondie des styles de tango, de sa danse et de sa culture leur permet de développer un répertoire original qui prend ses racines dans le creuset de la plus pure tradition Portègne.

Tango ! Milonga avec orchestre en présence d’une danseuse argentine.

La Guinguette l’Escale du Léguer et Sabor Hispano Americano reçoivent le Duo de mon Chapeau, accompagné de Lola Sandoval, danseuse Argentine.

Issu du Collectif « la Roulotte Tango », le Duo de mon Chapeau, Gaspar Pocai au bandonéon, chant et guitare et Julien Blondel au piano cherchent avant tout à vous faire danser. Dans la rue, dans les bars et les milongas, ces deux compères se sont forgé un répertoire varié et séduisant qui n’a d’égal que leur complicité.

Leur connaissance approfondie des styles de tango, de sa danse et de sa culture leur permet de développer un répertoire original qui prend ses racines dans le creuset de la plus pure tradition Portègne.

dernière mise à jour : 2022-07-07 par