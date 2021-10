Duo de jazz – Richard Poher et Elisa Lecuyer Dinard, 23 octobre 2021, Dinard.

Duo de jazz – Richard Poher et Elisa Lecuyer 2021-10-23 – 2021-10-23 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine

Le duo Poher Lecuyer interprétera des grands standards du jazz américain !

Le duo revisitera également quelques chansons françaises et brésiliennes, en choisissant parmi elles les mélodies les plus enivrantes ! Entre appropriations et improvisations, le duo vous embarquera le temps du concert dans son univers smooth et rythmé !

Quelques surprises sont également à prévoir !

RICHARD POHER [PIANO]

Richard se passionne très jeune pour la musique et obtient deux DEM (jazz et classique) au conservatoire de Chambéry. Il poursuit ses études de jazz au Centre des Musiques Didier Lockwood puis à l’école normale Alfred Cortot.

Après avoir accompagné Ellinoa, c’est aujourd’hui au côtés d’Elisa Lecuyer, rencontrée dans les jazz clubs parisiens qu’il se produit.

Sur son chemin, il rencontre et travaille le piano avec de nombreux musiciens, dont : Bojan Z, Julien Loureau, Karim Ziad, Moctar Samba, Pierre Drevet, Carlo Rizzo, Sebastien Quezada, Baptiste Trotignon, Denis Badaud, Daïnouri Choque, Witold Wilczek, Benoît Sourisse, Claude Egéat, Dimitri Naiditch, Alfio Origlio, Manuel Rocheman, Emmanuel Bex, Pierre de Bethmann, etc.

Il étudie aussi le didgéridoo auprès des plus grands : Philip Perris, Ondrey Smeykal, Zalem. Amoureux du bois, il se lance en même temps dans la construction de digéridoos.

Tout en se produisant dans les clubs de jazz en Rhône Alpes et à Paris, il écrit de nombreuses compositions et axe son travail sur le jazz, le classique, le didgeridoo et la musique électronique. Tout un florilège qui trouve sa singularité dans son essence.

ELISA LECUYER [CHANT]

Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, Elisa est une jeune chanteuse à l’univers métissé. Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, elle collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies.

Tarifs :

Plein tarif : 22 €

Titulaires de la carte Enora / Jeunes de moins de 26 ans : 20 €

Billetterie :

En ligne (mode de réservation à privilégier) : www.musicaliesdemeraude.f

Vente sur place le soir du concert

Pass sanitaire et masques obligatoires

Samedi 23 octobre 2021 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

+33 6 73 84 32 87

Le duo Poher Lecuyer interprétera des grands standards du jazz américain !

Le duo revisitera également quelques chansons françaises et brésiliennes, en choisissant parmi elles les mélodies les plus enivrantes ! Entre appropriations et improvisations, le duo vous embarquera le temps du concert dans son univers smooth et rythmé !

Quelques surprises sont également à prévoir !

RICHARD POHER [PIANO]

Richard se passionne très jeune pour la musique et obtient deux DEM (jazz et classique) au conservatoire de Chambéry. Il poursuit ses études de jazz au Centre des Musiques Didier Lockwood puis à l’école normale Alfred Cortot.

Après avoir accompagné Ellinoa, c’est aujourd’hui au côtés d’Elisa Lecuyer, rencontrée dans les jazz clubs parisiens qu’il se produit.

Sur son chemin, il rencontre et travaille le piano avec de nombreux musiciens, dont : Bojan Z, Julien Loureau, Karim Ziad, Moctar Samba, Pierre Drevet, Carlo Rizzo, Sebastien Quezada, Baptiste Trotignon, Denis Badaud, Daïnouri Choque, Witold Wilczek, Benoît Sourisse, Claude Egéat, Dimitri Naiditch, Alfio Origlio, Manuel Rocheman, Emmanuel Bex, Pierre de Bethmann, etc.

Il étudie aussi le didgéridoo auprès des plus grands : Philip Perris, Ondrey Smeykal, Zalem. Amoureux du bois, il se lance en même temps dans la construction de digéridoos.

Tout en se produisant dans les clubs de jazz en Rhône Alpes et à Paris, il écrit de nombreuses compositions et axe son travail sur le jazz, le classique, le didgeridoo et la musique électronique. Tout un florilège qui trouve sa singularité dans son essence.

ELISA LECUYER [CHANT]

Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, Elisa est une jeune chanteuse à l’univers métissé. Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, elle collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies.

Tarifs :

Plein tarif : 22 €

Titulaires de la carte Enora / Jeunes de moins de 26 ans : 20 €

Billetterie :

En ligne (mode de réservation à privilégier) : www.musicaliesdemeraude.f

Vente sur place le soir du concert

Pass sanitaire et masques obligatoires

Samedi 23 octobre 2021 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

dernière mise à jour : 2021-10-19 par