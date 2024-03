Duo de chanteuses « Helene & Aurélie » Luc-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

Duo de chanteuses « Helene & Aurélie » Luc-sur-Mer Calvados

Remontez le temps et plongez dans l’atmosphère des années 40 avec le duo de chanteuses « Helene & Aurélie ».

De 14h30 à 16h30 Déambulation dans les rues de Luc.

Venez écouter les voix mélodieuses d’Helene et Aurélie et fredonnez au rythme des chansons populaires de l’époque.

Remontez le temps et plongez dans l’atmosphère des années 40 avec le duo de chanteuses « Helene & Aurélie ».

De 14h30 à 16h30 Déambulation dans les rues de Luc.

Venez écouter les voix mélodieuses d’Helene et Aurélie et fredonnez au rythme des chansons populaires de l’époque. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:30:00

fin : 2024-06-08 16:30:00

Parc de la Mairie

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

L’événement Duo de chanteuses « Helene & Aurélie » Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-08 par Calvados Attractivité