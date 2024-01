Duo danse et guitare Temple d’Orléans Orléans, samedi 3 février 2024.

Duo danse et guitare Danse contemporaine et guitare, avec Charlotte Martin et Esteban Rodriguez Alcantara. Samedi 3 février, 19h30 Temple d’Orléans Entrée libre

Début : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T20:30:00+01:00

Charlotte Martin et Esteban Rodriguez Alcantara, deux très jeunes artistes, anciens élèves du Conservatoire d’Orléans, vous proposent un moment musical et chorégraphique autour de la danse contemporaine et du répertoire de la guitare. De l’Espagne de la Renaissance à la musique du XXe en passant par le romantisme de Fernando Sor, une recherche du corps et du mouvement viendra occuper l’intimité du Temple d’Orléans.

Soirée proposée par les Amis de l’orgue et du Temple.

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Danse Mouvement Jeunes artistes gratuit