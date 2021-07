Orvault Bois Raguenet Loire-Atlantique, Nantes Duo Dana Luciano – Love in the air Bois Raguenet Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Duo Dana Luciano – Love in the air Bois Raguenet, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Orvault. 2021-07-09

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Tout public Une réinterprétation des chansons d’amour des standards de jazz et de la pop, en passant par la chanson française et le cinéma. Bois Raguenet Arrêt Bois Raguenet Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Bois Raguenet Ville Orvault Age maximum Tout public lieuville Bois Raguenet Orvault