Duo Corse st florent, 5 août 2022, Saint-Florent.

Duo Corse

du vendredi 5 août au vendredi 19 août à st florent

Ce séjour va te permettre d’avoir un bon aperçu de la variété des paysages Corses. La moitié de ton séjour se déroulera à Cargèse et l’autre moitié à Saint-Florent. Ces deux sites que nous connaissons parfaitement permettront au groupe de rayonner sur la Corse du sud et du nord. Toutes les activités seront décidées avec le groupe, voici quelques idées : balade en bateau dans les Calanques de Piana, pêche en mer, baignade en piscine naturelle et sur les plages aux eaux turquoise, baptême de plongée, randonnée. Tu emprunteras aussi le célèbre “trinichellu”. Cette voie de chemin de fer traverse le parc régional et coupe le célèbre GR20 au col de Vizzavone. On ne va pas se le cacher, c’est une sacrée aventure ! Entre le dénivelé, les cochons sur la voie et la faible puissance du train, la contemplation des paysages magnifiques et la bonne ambiance dans le groupe seront tes meilleurs alliés. Ce séjour s’adresse à des jeunes qui souhaitent un rythme de séjour dynamique et sportif.

1300 € au départ de Clermont-Ferrand

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

st florent st florent – corse Saint-Florent Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-05T09:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T19:00:00