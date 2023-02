Duo comique: Very Brad Pitt La Luna Negra Bayonne OT Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Duo comique: Very Brad Pitt La Luna Negra, 9 juin 2023, Bayonne OT Bayonne Bayonne. Duo comique: Very Brad Pitt 7 Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne Pyrenees-Atlantiques La Luna Negra 7 Rue des Augustins

2023-06-09 – 2023-06-09

La Luna Negra 7 Rue des Augustins

Bayonne

Pyrenees-Atlantiques Bayonne 1 soirée improvisée

2 filles qui ne se connaissent pas

3 verres de trop

4 joueurs de polo

Des célébrités (Brad ?)

Des chansons (trop)

De l’humour (beaucoup)

Des rires (encore et encore) !

Vous avez aimé le film “Very Bad Trip” ? Venez découvrir la version théâtrale et féminine !

Comédiennes : Audrey Aguirre et Barbara Lambert / Auteur : Thierry Marconnet / Mise en scène : Barbara Lambert. 1 soirée improvisée

2 filles qui ne se connaissent pas

3 verres de trop

4 joueurs de polo

Des célébrités (Brad ?)

Des chansons (trop)

De l’humour (beaucoup)

Des rires (encore et encore) !

Vous avez aimé le film “Very Bad Trip” ? Venez découvrir la version théâtrale et féminine !

Comédiennes : Audrey Aguirre et Barbara Lambert / Auteur : Thierry Marconnet / Mise en scène : Barbara Lambert. +33 5 59 25 78 05 La Luna Negra ©lunanegra

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne

dernière mise à jour : 2023-02-22 par OT Bayonne

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Pyrenees-Atlantiques OT Bayonne La Luna Negra 7 Rue des Augustins Ville Bayonne OT Bayonne Bayonne lieuville La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Departement Pyrenees-Atlantiques

Bayonne Bayonne OT Bayonne Bayonne Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne ot bayonne bayonne/

Duo comique: Very Brad Pitt La Luna Negra 2023-06-09 was last modified: by Duo comique: Very Brad Pitt La Luna Negra Bayonne 9 juin 2023 7 Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne Pyrenees-Atlantiques Bayonne, Pyrénées-Atlantiques La Luna Negra Bayonne OT Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne OT Bayonne Bayonne Pyrenees-Atlantiques