Gérarh, le samedi 6 novembre à 20:00

Clément Rioland et Jérôme Mathevon en duo Clément Rioland (Saxophone) et Jérôme Mathevon (Piano) partagent une grande complicité initiée lors de leur passage au Conservatoire de Marseille. Ils ont participé à plusieurs projets communs, enregistrant notamment un album en quartet intitulé “Opening the Trunk” en février 2020. Ayant un goût commun pour le Folk-Rock, le Free et le Jazz sous toutes ses formes, ils se retrouvent le temps d’une conversation musicale entre standards, compositions et musique improvisée. ♫JAZZ♫ Gérarh 50 cours Julien 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

